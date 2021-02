Dustin Diamond, actor quien interpretara al adorable Samuel “Screech” Powers en cuatro encarnaciones de Salvados por la campana -de 1988 al 2000-, falleció el día de hoy, 1ro de febrero, después de una batalla de tres semanas contra un carcinoma. Tenía 44 años. El agente de Diamond, Roger Paul, confirmó la muerte del actor a Rolling Stone.

Fue diagnosticado con esta forma brutal e implacable de cáncer maligno hace sólo tres semanas. En ese tiempo, logró extenderse rápidamente por todo su sistema; la única piedad que exhibió fue su ejecución rápida y aguda. Dustin no sufrió. No tuvo que permanecer sumergido en el dolor. Por eso estamos agradecidos. Roger Paul vía Rolling Stone.

A los 11 años, Diamond consiguió el papel de Screech para el piloto de Good Morning, Miss Bliss en 1988. El programa duró solo una temporada antes de que fuera reestructurado como Salvados por la campana en 1989. Se despidió a la mitad del elenco, pero Screech sobrevivió a la transición y pronto se convirtió en el favorito de la joven audiencia de los sábados que convirtieron al show en todo un hito generacional.

En la pantalla, Screech era amigo cercano de toda la pandilla de Salvados por la Campana, pero fuera de ella Diamond era un par de años más joven que los demás y dijo que rara vez socializaban cuando las cámaras estaban apagadas. En retrospectiva, Diamond dijo que fueron años muy difíciles.

Lo más difícil de ser una estrella infantil es renunciar a tu infancia. No tienes infancia. Eres un profesional y necesitas aprender tus líneas y practicar. Se trataba de asegurarte de que fueras el más divertido y lo hicieras lo mejor que pudieras, porque si no eras gracioso, podrías ser reemplazado. Dustin Diamond para Oprah Winfrey, 2013.

Diamond permaneció en el programa durante el breve Saved by the Bell: The College Years en 1993/94 y luego revivió el personaje para Saved by the Bell: The New Class de 1994 a 2000, donde interpretó a un asistente especial del director Belding.

A raíz de Saved by the Bell: The New Class, apareció en pequeños papeles en varias películas, incluyendo Dickie Roberts: Former Child Star, American Pie Presents: The Book of Love y Pauly Shore Is Dead.

En 2009, Diamond lanzó el revelador libro Behind the Bell, donde retrató a sus compañeros de reparto de manera poco halagadora, aunque luego afirmó que el libro fue escrito por “redactores fantasmas” y que las historias más lascivas eran completamente falsas. Seis años después, cumplió tres meses en la cárcel luego de involucrarse en una pelea en un bar donde un hombre fue apuñalado.

Descanse en paz, Dustin Diamond.