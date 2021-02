El pasado sábado (30 de enero), se informó sobre el lamentable fallecimiento de Sophie Xeon, mejor conocida simplemente como SOPHIE, influyente productora escocesa quien transformó la música electrónica en un pop vanguardista original y vigorizante.

De acuerdo a lo informado por sus representantes, la muerte de SOPHIE se produjo luego de que la artista de 34 años de edad resbalara por accidente en su domicilio de Atenas, Grecia, al rededor de las 4:00 am. En un comunicado, las discográficas independientes Transgressive y Future Classic escribieron:

Fiel a su espiritualidad, había subido para ver la luna llena y accidentalmente resbaló y cayó. Ella siempre estará aquí con nosotros.

SOPHIE surgió en el circuito de clubes europeo a principios de la década del 2010 estallando con una serie de ingeniosos sencillos adyacentes al house, incluyendo “Nothing More to Say” del 2013. El siguiente corte, “Bipp”, un himno austero e incorpóreo, marcó una nueva dirección y trajo elogios internacionales tanto de reconocidos DJ’s como de las listas de fin de año de publicaciones musicales de todos los géneros.

Las pistas posteriores, “Lemonade” y “Hard”, mezclaron voces distintivas y un diseño de sonido abrasivo en la música de SOPHIE, forjando su distintivo toque tangible en el pop.

En 2018, SOPHIE, quien prefirió no usar pronombres de género o no binarios, lanzó su álbum debut Oil of Every Pearl’s Un-Insides, que presentaba de manera prominente la voz de la propia SOPHIE. Hasta entonces, la identidad de la productora se había mantenido en secreto, pero durante las actividades de prensa en torno a su debut, SOPHIE entró en el marco de videos y sesiones de fotos como mujer transgénero.

El disco fue ampliamente aclamado como un hito en el avant-pop, ganando una nominación al Mejor Álbum Dance/ Electrónico en los Grammy 2019 y reconocimiento en las listas de álbumes de la década del año siguiente.

La enorme influencia de SOPHIE en la música pop y electrónica proviene no solo de su discografía en solitario, sino también de un amplio catálogo colaborativo. Este repertorio incluye producciones para Vince Staples, Madonna y, de manera destacada, Charli XCX, quien dijo en 2019 para Vogue:

Hay muy pocos artistas que me hagan sentir algo en el corazón y me den ganas de llorar. Justice y Uffie me hicieron sentir algo cuando tenía 14 años, y realmente no volví a tener ese sentimiento hasta que conocí a Sophie. Sentí esta oleada de: Joder, esta es la mierda más genial que he escuchado. Charlie XCX vía Vogue.

En un comunicado, representantes de SOPHIE escribieron:

En este momento, el respeto y la privacidad de la familia es nuestra prioridad. También pedimos respeto por la base de fans de SOPHIE y que tratemos la naturaleza privada de esta noticia con sensibilidad.

Descanse en paz, Sophie Xeon.