Tal y como fue anunciado la semana pasada, System of a Down estrenó el pasado Sábado el videoclip oficial de uno de sus dos nuevos estrenos: “Genocidal Humanoidz”. Puedes verlo al finalizar la nota.

El estreno del video formó parte de un livestream en el canal oficial de System of a Down en YouTube, el cual tuvo como propósito recaudar donaciones para ayudar a los soldados de Armenia que han perdido extremidades a causa de la guerra con Azerbaijan.

“Genocidal Humanoidz” es una de las dos canciones (junto con “Protect the Land”) que System of a Down estrenó el pasado 2020, las cuales marcaron el regreso del cuarteto de nu metal después de 15 años sin lanzar música nueva.

Sin embargo, y pese a las especulaciones de medios y fans, los mismos miembros de System of a Down han declarado que la banda no tiene planes de lanzar más nueva música pronto.