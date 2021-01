El próximo esfuerzo de larga duración de Foo Fighters, Medicine at Midnight (disponible el próximo 5 de febrero través de RCA/Roswell), cuenta con la participación vocal de una invitada muy especial. Estamos hablando de Violet Grohl, de 14 años, la hija mayor del líder Dave Grohl, quien contribuye con los coros de “Making a Fire”, la pieza que apertura el álbum.

La colaboración familiar surgió de forma orgánica. Para hacer Medicine at Midnight, Dave renunció a su sitio habitual de grabación, el Studio 606 en Los Ángeles. En cambio, para ayudar a que la creación fluyera, alquiló una casa antigua y original en la misma calle que la suya en Encino, California. Allí, la banda terminó capturando todo el álbum, y Violet recibió su oportunidad en el micrófono después de una jornada en la escuela.

“Alrededor de las 2 o 3 en punto me tomaba un descanso e iba a buscarla al colegio“, explicó el ex baterista de Nirvana en una entrevista con la BBC el pasado martes (26 de enero).

Eso llevó a la contribución de la adolescente cuando el productor, Greg Kurstin, dijo ‘Oye Violet, ¿te gustaría hacer una voz de respaldo?‘

Se puso detrás del micrófono, hizo algunas tomas, y en el coro de ‘Making a Fire’, ahí está la voz aguda de Violet. Dave Grohl para BBC.

Una vez que se lance el álbum, Violet obtendrá los respectivos beneficios de su debut como cantante con Foo Fighters. Al igual que los otros artistas, cobrará el pago de su puesto de invitada en Medicine at Midnight.

No parecía oficial hasta que mi contadora llamó hace unos meses y preguntó dónde debía depositar el cheque de Violet. Y yo dije, ‘¿De qué estás hablando?’ Ella respondió: ‘Bueno, cantó en el álbum, así que hay que pagarle por tocar en el disco’. Y yo dije: ‘¡Puedes tomar ese dinero y dármelo, yo lo pondré en una cuenta para Violet que podrá abrir cuando tenga 18 años!’ “. Dave Grohl para BBC.

Medicine at Midnight llega el 5 de febrero. Foo Fighters ha compartido hasta ahora los sencillos “Waiting on a War”, “No Son of Mine” y “Shame Shame“. La semana pasada, el grupo presentó “Times Like These” en un especial de televisión que celebraba la investidura del presidente estadounidense Joe Biden.