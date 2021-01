Mientras que la presencia de ‘Avatar: The Last Airbender’ como serie animada en Netflix ha sido un éxito y extremadamente bien recibida, sin embargo como proyecto de live-action, parece ser que la producción está siendo un desastre y ahora Netflix quiere compartirnos que eso no es tan cierto.

Aunque los creadores de la serie, Bryan Konietzko & Michael Dante DiMartino renunciaran a su puesto consultores dentro de la producción de Netflix por la dirección que estaba tomando el proyecto, la plataforma se ha acercado a nuevos nombres que los ayuden no sólo a acercarse más al público y a las metas de budget esperadas, sino también a la idea original que esta gran serie tiene.

Por eso ahora, tal y como Comicbook reporta, Universal Pictures entrará al juego con la participación de Dan Lin, quien a través de la productora Rideback, ofrecerá un músculo más eficiente para que al término de este año, los fans tengan casting completo, avances en imágenes y sí, posiblemente un primer trailer.

¿Están listos? ¡Porque sí urge un live-action decente! Aquella película estuvo bastante “nada buena”, y Avatar tiene todo el potencial para reconquistar la pantalla.