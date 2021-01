Stephen Marley completará los eventos finales en torno a la celebración del 75 cumpleaños de su difunto padre, Bob Marley, con un concierto en vivo el jueves (28 de enero) a las 8 p.m. ET (7:00 p.m MEX). Interpretará una selección de canciones de Bob Marley en el canal oficial de YouTube de la leyenda del reggae, seguido de una sesión de preguntas y respuestas que tendrán lugar en CEEK y la aplicación CEEK VR.

Su set de ocho canciones incluirá “Babylon System” y “Zimbabwe” del álbum Survival de 1979; “Burnin’ and Lootin'” y “I Shot the Sheriff” de Burnin’ (1973); “Three Little Birds” y “One Love” de Exodus (1977); “All Day All Night” de la mezcla jamaicana original del revolucionario Catch a Fire (1973); y el clásico de Uprising (1980), “Could You Be Loved “.

Tanto el concierto como las preguntas y respuestas se archivarán en la plataforma de realidad virtual de CEEK, 360VR. La actuación y la conversación también se podrán ver sin un visor de realidad virtual a través del sitio web de CEEK.

El espectáculo culmina las celebraciones de Marley75, que tuvieron lugar durante un año completo. Incluyeron el concierto en vivo que ofreció el hijo mayor de Bob, Ziggy Marley, con clásicos de su padre; la serie documental de 12 partes Bob Marley: Legacy (que exploró la pasión del músico por el futbol); nuevos videos para “No Women, No Cry ”y“ Three Little Birds”; el descubrimiento de presentaciones en vivo y una estación SiriusXM dedicada a la leyenda del reggae.