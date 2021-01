Si fuiste de los televidentes que se quedaron con ganas de más tras el terrible final de ‘Game Of Thrones’, HBO te tiene más de una buena noticia ahora que el spin-off ‘House of the Dragon‘ y la precuela ‘Tales of Dunk & Egg’ están confirmadas. ¿La razón? Los ejecutivos de la serie acaban de autorizar la producción de un nuevo contenido relacionado al universo de George R.R. Martin.

Tal y como Variety lo reporta, realizará una serie animada para adultos cuya narrativa se podría centrar en diversas historias que nunca se terminaron de contar en la serie.

Como muchos recordarán, existen personajes incompletos ó completamente ausentes de lo que salió en televisión, que aportaban directa ó indirectamente una relevancia a la historia de la serie.

Así que dicho proyecto se basará en poder darle final a todos esos cabos sueltos, aprovechando el 2021 para la estructura de su guión y capítulos, y probablemente lanzándose en 2022 entrados ya en el segundo semestre.

¿Se lo imaginan? ¡Nos urge saber qué pasó con Arya Stark!