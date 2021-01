Aunque clasificado como un instrumento de cuerda pulsada, el yangqin chino es de hecho un dulcémele martillado, tocado con palos con punta de goma. En forma de trapecio, el yangqin se ata en grupos; cada uno consta de cuatro a cinco cuerdas individuales que están afinadas al mismo tono. Se utilizan puentes largos con puntas de plástico, marfil o metálicas para sostener las cuerdas.

Se cree que el yangqin se originó en Asia Central, pero de hecho fue traído por primera vez a China por comerciantes europeos que navegaban en el mar al final de la dinastía Ming. En consecuencia, se popularizó en toda China, incluso en áreas tan lejanas como el Tíbet y Xinjiang.

El yangqin chino se hace sonar usando palos de bambú con puntas de martillo para golpear sus cuerdas. El pico del puente que sostiene cada grupo de cuerdas ayuda a crear tensión, de modo que golpear las cuerdas produce una nota. Esta metodología de sonido es lo que le da al yangqin su característica reverberación.

Gracias a la magia del Internet, el milenario artefacto musical chino ha sido retomado por el canal Horns Of Pan en Youtube, en donde se ofrecen interesantes re-versiones a clásicos del rock alternativo.

Además de un evidente gusto por el conjunto de Maynard J. Keenan, Horns Of Pan también cuenta con “espirituales” covers a temas como “Heart Shaped Box” de Nirvana, “Lazarus” de Porcupine Tree, “Close To Me” de The Cure, “Mad World” de Tears For Fears, entre otros.

Entra a otra dimensión de consciencia de la mano de “Lateralus” de Tool en su versión con yangquin a continuación; y revisa el resto de re-imaginaciones de Horns Of Pan por acá.