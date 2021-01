¡Excelentes noticias para los fanáticos de Los Simpson! La familia más querida de la televisión se ha aliado con la compañía alemana adidas para ofrecer una nueva colaboración, que introduce al payaso favorito de chicos y grandes.

Estamos hablando por supuesto de Krusty el Payaso, cuyo establecimiento de dudosa procedencia, Krusty Burger, engalana los motivos de la silueta ZX 10000 de adidas.

En cuanto al diseño, el modelo contempla una mezcla multicolor de tonos emblemáticos que rememoran el restaurante ficticio de comida rápida con sede en Springfield. Las superposiciones de marrón oscuro se combinan con notas en color beige, que reflejan la silueta de un delicioso bollo de hamburguesa.

Krusty también es bien delimitado en el par. La parte posterior incluye detalles texturizados en verde brillante, que hacen un guiño a la peluca del icónico payaso. Acentos en rosa, rojo y vainilla a través de los paneles circundantes terminan de traducir el resto de su atuendo y nariz.

Los elementos de marca se dividen entre las insignias Torsion y Trefoil. La primera de ellas se destaca en las agujetas y a la mitad de la silueta, mientras que la segunda aterriza en las lengüetas y talones.

Es muy posible que esta colaboración sea un componente de la serie A-ZX de Three Stripes, así como parte de una colección más grande en el futuro, pero esto aún no se ha confirmado. Si bien no se ha anunciado una fecha de lanzamiento oficial, el hecho de que las imágenes oficiales hayan comenzado a circular nos lleva a pensar que saldrán a la venta muy pronto.