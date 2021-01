En octubre pasado, Disney Plus tomó la controversial decisión de colocar una advertencia de contenido explícito en algunas de sus películas clásicas. Dichos títulos, marcados por “representaciones negativas y / o maltrato de personas o culturas”, incluían a ‘La dama y el vagabundo’, ‘Peter Pan’, ‘El libro de la selva’ y ‘Dumbo’.

Ahora, el streamer refuerza sus medidas en contra de la discriminación racial eliminando algunas de estas cintas y otras más de los perfiles para niños pequeños en la plataforma. The Walt Disney Company sacó ‘Dumbo’, ‘Peter Pan’, ‘Los Aristogatos’ y ‘Swiss Family Robinson‘ de sus ofertas para niños menores de 7 años.

Por su parte, los perfiles de adultos en Disney Plus aún tienen acceso a estos contenidos, con su respectiva advertencia de contenido. Esto es lo que Disney ha dicho sobre cada uno de los largometrajes en cuestión a través de la sección “Stories Matter” de su sitio web:

‘Dumbo’ (1941): Los cuervos y el número musical rinden homenaje a los espectáculos racistas de juglares, donde artistas blancos con rostros ennegrecidos y ropa hecha jirones imitaban y ridiculizaban a los africanos esclavizados en las plantaciones del sur. El líder del grupo en Dumbo es Jim Crow, que comparte el nombre de las leyes que imponen la segregación racial en el sur de los Estados Unidos.

‘Peter Pan’ (1953): La película retrata a los nativos de una manera estereotipada que no refleja ni la diversidad de los pueblos nativos ni sus auténticas tradiciones culturales. Los muestra hablando en un idioma ininteligible y se refiere repetidamente a ellos como “pieles rojas“, un término ofensivo. Peter y los Niños Perdidos bailan, usan tocados y otros tropos exagerados.

‘Swiss Family Robinson’ (1960): Los piratas que se oponen a la familia Robinson son retratados como una amenaza extranjera estereotipada. Muchos aparecen con ‘cara amarilla’ o ‘cara morena’ y están disfrazados de una manera exagerada e inexacta con peinados de nudo superior, colas, túnicas y maquillaje facial exagerado y joyas, lo que refuerza su barbarie y ‘alteridad’.

‘Los Aristogatos’ (1970): El gato siamés ‘Shun Gon‘ se representa como una caricatura racista de los pueblos del este de Asia con rasgos estereotipados exagerados, como ojos rasgados y dientes de conejo. Canta en un inglés con poco acento expresado por un actor blanco y toca el piano con palillos.

Esta es la advertencia de contenido que se muestra a los espectadores:

Este programa incluye representaciones negativas y/o maltrato de personas o culturas. Estos estereotipos estaban equivocados entonces y lo están ahora. En lugar de eliminar este contenido, queremos reconocer su impacto dañino, aprender de él y generar conversaciones para crear juntos un futuro más inclusivo. Disney se compromete a crear historias con temas inspiradores y ambiciosos que reflejen la rica diversidad de la experiencia humana en todo el mundo.

La advertencia dirige a la sección Stories Matter del sitio web de Disney.

Una película de la compañía que definitivamente no está disponible en el catálogo de Disney+ es ‘Song of the South‘. La cinta de 1946, conocida por sus representaciones racistas, también proporcionó el tema de las atracciones Splash Mountain en Walt Disney World y Disneyland, que se están re-diseñando para adaptarse a la temática de ‘La princesa y el sapo’.

La película de 2009 está protagonizada por Tiana, la primera princesa afroamericana de Disney.