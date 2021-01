Pese a ser una de las agrupaciones más populares del mundo, y ya teniendo ocho discos en su haber para aquel entonces; en 2005 Metallica fue el conjunto encargado de abrir dos shows para sus satánicas majestades, The Rolling Stones, como parte de la gira norteamericana A Bigger Bang de los ingleses.

Dichas presentaciones tuvieron lugar en el SBC Park de San Francisco, CA, las noches del 13 y 15 de noviembre del 2005; y de acuerdo a Lars Ulrich, significó un parteaguas artístico para Metallica quienes estuvieron a punto de separarse a principios de la década de los dos mil.

La era problemática de los íconos del thrash se documentó en la película Some Kind of Monster (2004), que cubre la partida del bajista Jason Newsted, los problemas con el alcohol del líder James Hetfield, y la ruptura de la relación entre Hetfield y Ulrich.

Desaparecimos entonces durante aproximadamente un año. Y luego los Rolling Stones nos llamaron y dijeron: ‘Vengan a tocar con nosotros en California’, y estamos de acuerdo en que no vas a decirle que no a los Stones, así que eso fue todo. Nos dieron la oportunidad de empezar de nuevo. Ya seas un equipo en una oficina o un grupo de tipos en una banda de rock & roll, en algún momento la gente tiene que descubrir cómo llevarse bien y trabajar en equipo. Si no te importa, es más fácil marcharte, pero afortunadamente nos preocupamos lo suficiente por Metallica en nuestro nombre y en el de los fans como para encontrar una manera de hacerlo funcionar. Estoy feliz de haberlo hecho. Lars Ulrich para The Sun, 2019.

A pesar de la importancia de los dos espectáculos, Ulrich recordó en 2007 que la experiencia no fue exactamente lo que Metallica esperaba, y que todo se resumió en el momento en que se les fotografió junto a los Stones.

Su asistente nos escoltó al túnel que conduce al estadio y dijo: ‘Esperen aquí’. Estaba esta banda, Everclear, que también tocaría (…) así que nos acercamos y les dijimos ‘Hola’ (…) la asistente regresó y dijo: ‘No. Los chicos de Metallica se quedan aquí y los chicos de Everclear se quedan acá‘. Dijimos, ‘Whoaaah’. Lars Ulrich para The Opie & Anthony Show, vía BlabberMouth, 2007.

Entonces, unos cinco minutos después, los Stones entraron y juro que no se detuvieron, redujeron el paso lo suficiente como para obtener dos o tres fotos con Everclear, y luego vinieron a donde estábamos parados … Charlie Watts dijo ‘Hola’ y creo que Keith Richards asintió o algo, y a Mick Jagger parecía que todos le íbamos a contagiar una neumonía o algo -tenía esta mirada repugnante en su rostro. Y luego disminuyeron la velocidad lo suficiente mientras el fotógrafo tomaba dos o tres fotogramas, y se alejaron. Después, la asistente se acercó y dijo: ‘Si la banda aprueba la foto, les enviaremos una copia’. Lars Ulrich para The Opie & Anthony Show, vía BlabberMouth, 2007.

Escucha “For Whom the Bell Tolls” y “Orion” de Metallica en directo, como acto abridor de The Rolling Stones el 15 de noviembre del 2005 en San Francisco, California.