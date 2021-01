System of a Down ha anunciado el próximo estreno del video oficial de “Genocidal Humanoidz”, una de las dos canciones que el veterano grupo de nu metal estrenó en 2020, y que representaron su regreso triunfal después de 15 años sin publicar música inédita.

Estreno de “Genocidal Humanoidz” en livestream

El estreno de “Genocidal Humanoidz” ocurrirá el próximo Sábado 30 de enero a través del canal oficial de System of a Down en YouTube, en punto de las 11:00 am MEX.

System of a Down donará las ganancias a la caridad

Cabe señalar que el estreno del video de “Genocidal Humanoidz” tendrá causa, y es que todas las ganancias y donativos que genere serán destinados a ayudar a soldados armenios que requieren de extremidades prostéticas, debido a la situación tensa que se vive en la región de Artsakh y su conflicto con Azerbaijan.