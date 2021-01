En noticias no musicales, el legendario baterista de Blink-182, Travis Barker, podría estar saliendo con una de las integrantes de la familia Kardashian. El músico de 45 años de edad nutriría las filas que alguna vez ocuparan Travis Scott o Kanye West, quienes también se han visto involucrados con otras de las socialités/empresarias de la familia.

De acuerdo a lo informado por la revista People, Barker estaría saliendo con Kourtney Kardashian, la mayor del famoso clan. La fuente afirma que la amistad del dúo se volvió romántica recientemente, con el baterista y Kourtney saliendo desde “alrededor de diciembre”.

La última relación muy publicitada de Barker tuvo lugar a mediados de la década del 2000 con la ex Miss USA, Shanna Moakler, con quien Barker protagonizó el popular reality show Meet the Barkers. El baterista también salió con Rita Ora por un corto período de tiempo luego de su divorcio de Moakler, pero ha optado en gran medida por dedicar su tiempo a sus hijos y su carrera en lugar de una relación.

Por su parte, Kourtney Kardashian estuvo en una relación intermitente con Scott Disick de 2006 a 2015, al igual que con el modelo argelino Younes Bendjima en 2017.

¿Se unirá Travis Barker al clan Kardashian-Jenner?, ¿Participará en ‘Keeping Up With The Kardashians‘? 😅 Sólo el tiempo lo dirá.