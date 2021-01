Pese a que este año el calendario de lanzamientos es notoriamente reducido, eso no impedirá que el próximo 25 de abril se realice la 93º edición anual de los premios Oscar, que año con año premia a lo mejor del séptimo arte. En esta ocasión, México estará bien representado por Fernando Frías y ‘Ya No Estoy Aquí‘, que competirán en la categoría de Mejor Película Extranjera.

Una de las ternas quizás no tan valorada por todos los cinéfilos pero sí por los melómanos es la de Mejor Canción Original; y es por ello que el tabloide estadounidense L.A. Times ha ofrecido su pronóstico con las 10 piezas que sí o sí, deberían de competir en la categoría.

El trabajo de personalidades como Taylor Swift, Trent Reznor & Atticus Ross, Charlie Puth son reconocidos en la lista, que puedes ver completa por aquí.

“Carried Me With You” – Brandi Carlile (de ‘Onward’)

La cantautora cuatro veces ganador del Grammy, Brandi Carlile, podría competir con esta canción de road-trip que responde directamente a la trama de la película animada de Pixar.

“Make You Mine This Season” – Tegan y Sara (de ‘Happiest Season‘)

La dupla de gemelas conformada por Tegan y Sara Quin ofrecen un dulce pop romántico en “Make You Mine This Season”, la comedia romántica de Clea DuVall, protagonizada por Kristen Stewart y Mackenzie Davis.

Esta no es la primera vez que el dúo pop recibe una nominación a los Oscar. En 2014 lo hicieron en la misma categoría pero con “Everything Is Awesome”, canción que formó parte de ‘The Lego Movie‘.

“Rocket to the Moon” – Cathy Ang (de ‘Over the Moon‘)

La canción “I Want” del musical animado de Netflix “Over the Moon”, compuesta por Christopher Curtis (‘Chaplin: The Musical‘), Marjorie Duffield (‘In a Lake of Fire‘) y Helen Park (‘KPOP‘).

“Hear My Voice” – Celeste (de ‘The Trial of the Chicago 7‘)



Una balada de R&B que sirve como la sonorización perfecta del Chicago de 1968 que muestra la película.

Está basada en el infame juicio de 1969 de siete acusados acusados por el gobierno federal de conspiración y más, como resultado de las protestas contraculturales en Chicago en la Convención Nacional Demócrata de 1968. El juicio paralizó a la nación y provocó una conversación sobre el caos destinado a socavar al gobierno de los Estados Unidos.

“(If Only You Could) Save Me” – Trent Reznor & Atticus Ross con Adryon de León (de ‘Mank’)

¡Una de las bandas sonoras favoritas de la audiencia! Trent Reznor y Atticus Ross de Nine Inch Nails trabajaron nuevamente con David Fincher en ‘Mank‘, cinta sobre el co-guionista en la vida real del filme ‘Citizen Kane‘, Herman Mankiewicz.

Como se informó anteriormente, el dúo utilizó exclusivamente instrumentos auténticos de la década de 1940 para componer las canciones de la película.

“Never Break” – John Legend (de ‘Giving Voice’)

El ya antes ganador del Oscar, John Legend (Selma, 2014), ofrece otro himno motivador para competir por la presea. Sin embargo, quizás su mayor obstáculo se la poca popularidad del documental.

Sigue la competencia anual August Wilson Monologue y los miles de estudiantes de secundaria que participan por la oportunidad de actuar en Broadway.

“Speak Now” — Leslie Odom Jr. (de ‘One Night in Miami’)

La ex-estrella de Hamilton, Leslie Odom Jr; actúa y también proporciona una canción original para la ficción One Night In Miami.

En la noche del 25 de febrero de 1964, en Miami, Cassius Clay se une a Jim Brown, Sam Cooke y Malcom X, y discuten la responsabilidad de ser hombres negros exitosos durante el movimiento de derechos civiles.

“Free” — Charlie Puth (de ‘The One and Only Ivan‘)

El 11 veces nominado al Oscar tiene tres canciones elegibles este año y, francamente, cualquiera podría obtener un visto bueno. Ésta en particular presenta una cálida voz de la estrella pop, Charlie Puth.

“Uh-Oh (Visualizer)” — Cyn (de ‘Promising Young Woman’)

“Uh Oh” es una de las dos pistas originales que Cyn escribió y grabó para la banda sonora de ‘Promising Young Woman‘, la otra es una canción titulada “Drinks” que ha acumulado más de 20 millones de reproducciones en todo el mundo desde su lanzamiento en marzo.

“Only the Young” — Taylor Swift (de ‘Miss Americana’)

La canción, que no se incluyó en el séptimo álbum de estudio de la cantante pop, Lover (2019), fue escrita y producida por Taylor Swift y Joel Little, inspirada en las elecciones intermedias de 2018 en Estados Unidos.

Como canción de protesta, “Only the Young” habla sobre tiroteos escolares, Donald Trump y preocupaciones sobre fraude electoral. Está construida en torno a una producción electropop, y cuenta con coros de las hijas de Little.