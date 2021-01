En 1998, la mundialmente famosa publicadora “Wizards of the Coast”, adquirió los derechos de “Pokémon Trading Card Game” que en ese momento le pertenecían a Media Factory y The Pokémon Company, para publicar y distribuir las legendarias tarjetas de Pokémon en los Estados Unidos.

Tras obtener la licencia, Wizards of the Coast mandó a imprimir una primera tanda de tarjetas las cuales, ni siquiera tuvieron una impresión “oficial” en la parte de atrás de las mismas ya que estas sólo fueron una prueba de color para que Japón confirmara si estaban “O.K” con cómo lucían para comenzar a imprimir todo lo demás.

Y entre esas tarjetas, ahora existe un Blastoise que sobrevivió a todos estos años que se encuentra “casi” en condición impecable, cuya venta se ha concretado en nada más y nada menos que $360,000.00 USD.

Estamos hablando de casi $7,178,439.60 millones de pesos mexicanos. ¡Es una locura! Pero tal y como Kotaku lo informa, la venta se ha solidificado y es este Blastoise forma parte ya de una racha de tarjetas Pokémon que han alcanzado valores millonarios en el mercado de coleccionistas.

En el pasado, un Charizard se vendió en $350,000.00 USD y una caja llena de tarjetas en perfectas condiciones alcanzó los $400,000.00 USD en una subasta.

Estamos hablando de millones de pesos por tarjetas de Pokémon. ¿Por qué carajos nadie nos avisó que cuidarlas era una inversión saludable a futuro?