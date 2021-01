Hoy en la sección de “justo en la chavoruques”, retrocedemos 22 años en el tiempo para revivir aquel mítico momento en el que Metallica, Pantera y Monster Magnet, engalanaron durante la misma noche el escenario del Foro Sol como parte de la gira The Garage Remains The Same de Metallica, con la que el conjunto seguía promocionando su disco de covers, Garage Inc.

El metal, junto con otros géneros disientes de la época (como el ska o el rock), crecieron con popularidad entre los jóvenes de la década. La actividad militar del EZLN; o la antesala de la huelga estudiantil de la UNAM en 1999, fueron factores determinantes en la configuración de aquella juventud, que se sentía identificada con lo que cantaba Rage Against the Machine, Resorte, Control Machete, entre otros.

HOY hace 19 años, estábamos en el Foro Sol viendo a MONSTER FUCKIN' MAGNET, PANTERA y METALLICA. Hasta entonces los empresarios entendieron (a la mala) que NO debes poner SILLAS en un concierto de METAL (eso rojo son las sillas volando) pic.twitter.com/aX3aNta2fJ — Ivan Nieblas El Patas (@ivannieblas) April 30, 2018

En este contexto, el extinto D.F. contaba – y aún cuenta- con su propia radiodifusora independiente, Orbita 105.7 (ahora Reactor 105.7 F.M.); quienes no dudaron en apoyar con la difusión del evento.

Los micrófonos que utilizaran Olallo Rubio, Raul David, o Ilana Sod, se abrieron para ofrecer un divertido comercial, que invitaba a sus radioescuchas a no perderse a Metallica y compañía en el Foro Sol cuando aún los festivales ni existían (Vive Latino se fundaría más tarde el mismo año).

“Les voy a dictar un permiso para que lo traigan firmado. Estimados padres de familia, por medio de la presente les informo que la primaria Mártires del Foco (😂) tendrá una visita guiada por motivo del Día del Niño este 30 de abril al Foro Sol”. Vía Órbita 105.7 F.M.

Recordar es volver a vivir, y qué mejor que sea un concierto de Metallica en el Foro Sol 🤘🏼. Escucha la cápsula original de Orbita 105.7 a continuación.