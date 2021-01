Con el final de ‘Endgame‘ nos queda muy clara una cosa: los ‘Avengers‘ salvaron al universo a un muy alto precio modificando no sólo una, sino 4 líneas de tiempo diferentes que no se preocuparon por resolver (y en una, Capitán América hasta decidió darse una vida de vacaciones).

Esto, naturalmente, ha abierto la puerta para que los guionistas y creadores del MCU jueguen con varios arcos de los cómics y algunos títulos importantísimos como lo son “House Of M”, el “Spiderverse” y hasta “Secret Wars” la cual se anunció desde el lanzamiento de ‘Captain Marvel’.

Y ahora que toda esa mezcla de líneas de tiempo, errores, cambios y modificaciones a los diferentes arcos narrativos que quedaron tras ‘Endgame‘, el MCU utilizará el estreno de ‘Dr Srange 2 In the Multiverse Of Madness’ para sentar las bases de cómo Sony y Disney, unificarán a los X-Men, Venom y Deadpool al multiverso cinematográfico Marvel.

¿Y cuál será ese punto de partida? Nada más y nada menos que ‘Wandavision‘, donde si bien aún no se revela mucho de la narrativa de la serie, es obvio que todo se trata de una simulación creada por la locura de Wanda (Scarlett Witch) tras no saber lidiar con la muerte de Vision en ‘Avengers: Infinity War’.

(Acá les dejamos un gráfico de Pictoline que les explicará mejor)

Ahora bien, siendo Captain Marvel el personaje más poderoso hasta ‘Endgame‘ en todo el MCU, y teniendo a Scarlett Witch sentando los precedentes a lo que podría ser ‘House Of M’ (cómic en el que Wanda pierde control de sus poderes tras la pérdida de sus hijos, y modifica la realidad a manera de que los mutantes son la nueva supremacía del mundo, creando así una guerra que desemboca en otro ajuste a la realidad donde al final, los mutantes terminan siendo minoría y rozando en su punto de extinción), el sitio We Got This Covered que en el pasado nos reveló que Luke Skywalker saldría en el final de temporada de ‘The Mandalorian’, así como Oscar Isaac sería fichado como “Solid Snake” en la película de ‘Metal Gear Solid’, ahora nos habla de que muy probablemente, como parte de este nuevo ultra conflicto interdimensional y galáctico en el MCU, los dos bandos comenzarán a separarse después de una gigantesca batalla entre Captain Marvel y Wanda.

¿Será cierto? ¡Sólo viendo la evolución de los personajes en ‘Wandavision’ y ‘Dr. Strange 2 In the Multiverse of Madness’ lo podremos saber!