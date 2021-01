¡Buenas noticias para los fanáticos de Royal Blood! A cuatro años del lanzamiento de How Did We Get So Dark? (2017), el dúo de Brighton está listo para ofrecer un nuevo larga duración inédito de 11 canciones titulado Typhoons. Estará disponible el próximo 30 de abril a través de Warner Music.

Junto con el anuncio del nuevo elepé, tercero en su trayectoria, Royal Blood estrenó el sencillo que le da nombre al álbum el día de hoy (21 de enero) a través del programa de Annie Mac por BBC Radio 1. Es el sucesor de “Trouble’s Coming”, corte lanzado en septiembre del año pasado y que también forma parte del nuevo material.

En cierto modo tropezamos con este sonido, y fue inmediatamente divertido de tocar. Eso fue lo que provocó la creatividad en el nuevo álbum, la persecución de ese sentimiento. (…) Nos dimos cuenta de que no teníamos que destruir por completo lo que habíamos creado hasta ahora; solo teníamos que cambiarlo, cambiarlo. Sobre el papel, es una pequeña reinvención. Pero cuando lo escuchas, suena tan fresco Mike Kerr.

Typhoons seguirá a How Did We Get So Dark ?, de 2017 y es producido en gran parte por el dúo, excepto por “Boilermaker” (que cuenta con la producción de Josh Homme de Queens of the Stone Age) y “Who Needs Friends” (producido por Paul Epworh, quien también contribuyó con la producción adicional de “Trouble’s Coming”).

“Typhoons” (el sencillo) ya está disponible en plataformas digitales, con un vinilo especial de 7 “también disponible para pre-pedido. La cara B del disco cuenta con la letra grabada de “Raging on behind my eyes”.

Tracklist: