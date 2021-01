El colectivo de fans conocido como “Forest Of Illusion” que durante varios años ya se ha dedicado a preservar y recuperar diferentes elementos de la historia de los videojuegos (sobre todo Nintendo), ha compartido con el internet uno de sus más recientes hallazgos: la beta de ‘The Legend Of Zelda: Ocarina of Time’ para el Nintendo 64.

Se dice que el beta contaba con muchos más items y habilidades especiales para Link. ¿Una de ellas? Convertirse en “Navi” para poder explorar diferentes partes del mapa.

Sin embargo, el extenso código de programación que permitía esto, reducía la capacidad para ampliar el mapa y detallar más ciertos escenarios. Tomen por ejemplo el “Kakariko Village”, que 100% no tenía cara de ser la mitad de lo hermoso que en el juego final quedó.

Así pues, “Forest Of Illusion” compartió otro video de lo que era el trabajo en desarrollo del “Temple of the Light”, donde si bien no podemos ver mucho de lo que tenían planeado, se entiende que el videojuego tomó un serio proceso de diseño y construcción para que cada habitación, casa, edificio grande ó templo, tuviera una experiencia de juego favorable.

¡Chéquenlo!