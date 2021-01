Rage Against the Machine se ha asociado con The Ummah Chroma (“comunidad de color”), para lanzar un nuevo mini-documental de 15 minutos titulado Killing In Thy Name.

The Ummah Chroma es un colectivo de artistas internacionales formado por cinco personas, entre ellas el saxofonista Kamasi Washington, que se han unido en un esfuerzo por crear historias y presentar ideas a partir de visiones del mundo que no siempre se incluyen en la cultura dominante.

Tomado del nombre del corte seminal de la banda “Killing In The Name” (1992), el documental explora cómo el racismo sistémico ha echado raíces profundas en los Estados Unidos. Killing In Thy Name utiliza clips de conferencias, así como imágenes de archivo de una entrevista con el líder Zack de la Rocha para proporcionar una “salida de emergencia de la ficción conocida como blancura y un resorte para el descubrimiento”, según una declaración compartida al comienzo del video.

Mandatory Credit: Photo by Chris Pizzello/AP/Shutterstock (6275149aa) Zack de la Rocha, Tom Morello Zack de la Rocha, left, and Tom Morello of the band Rage Against the Machine perform during their headlining set at the “L.A. Rising” concert at the Los Angeles Coliseum, in Los Angeles LA Rising, Los Angeles, USA

A lo largo del cortometraje vemos a niños aprendiendo sobre la historia de la blanquitud en la Unión Americana; las preguntas sobre las percepciones (y conceptos erróneos) de la historia blanca se desentrañan y estudian, con imágenes de estas lecciones entrelazadas con otras de archivo de eventos históricos.

Al vivir en Estados Unidos, estás viviendo en una de las sociedades más brutales de la historia del mundo.El país que heredó el genocidio de los nativos americanos. Un país que participó en la esclavitud. Cualquier sociedad o cualquier gobierno o cualquier sistema que se establezca únicamente para beneficiar a una clase rica mientras la mayoría de la gente trabaja y sufre y vende su fuerza de trabajo, siempre y cuando el único motivo verdadero de ese sistema sea el interés por las ganancias y no el mantenimiento y el mejoramiento de la población, para satisfacer las necesidades humanas, entonces esa sociedad no debe permanecer. Debería ser desafiada, cuestionada y derrocada. Zack de la Rocha vía Killing In Thy Name.

La película culmina con citas de los miembros de Rage Against The Machine, quienes ofrecen sus propios pensamientos sobre la importancia del activismo y el uso de nuestras voces y plataformas para el bien común.

“Mi mamá [Mary] es una mujer blanca con una voz radical. Durante tres décadas fue maestra progresista en una escuela secundaria conservadora que inspiró a los estudiantes a desafiar el sistema; en sus acciones y palabras siempre ha enseñado que el racismo nunca debe ser ignorado y siempre debe ser confrontado. Tom Morello vía Killing In Thy Name.

No te pierdas a continuación ‘Killing In Thy Name’.