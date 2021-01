Kurt Cobain de Nirvana definitivamente fue una estrella de rock adelantada un par de décadas a su tiempo. En un momento en el que bandas como Guns ‘N’ Roses y Aerosmith dominaban el panorama musical, Nirvana fue un soplo de aire fresco, y no solo desde una perspectiva musical. Cobain era un tipo diferente de líder, uno que sobresalía entre el charco pululante de misoginia noventera, y cuyas composiciones ayudaron a cambiar -en cierta medida- la actitud de la música rock.

Cobain no era la típica estrella, y Nirvana tocaba canciones (“Rape Me”, “Polly”) abordando temáticas de las que bandas como Led Zeppelin se habrían mantenido a millones de kilómetros de distancia. En una entrevista de 1993 con Jon Savage, el músico profundizó en el origen de su pasión por pronunciarse en contra de la desigualdad de género y reveló:

No pude encontrar amigos (en la escuela), amigos hombres con los que me sintiera compatible, terminé saliendo mucho con las chicas. Siempre sentí que no las trataban con respeto. Sobre todo porque las mujeres están totalmente oprimidas.

Kurt Cobain para Blank on Blank, 1993.