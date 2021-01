Phil Spector, el productor pionero de discos y creador del “muro de sonido” del pop, quien luego fue encarcelado por asesinar a la actriz Lana Clarkson, murió a la edad de 81 años.

Según reporta TMZ, Spector murió en un hospital de la prisión el pasado sábado (16 de enero) por complicaciones relacionadas con el COVID-19. Spector es ampliamente considerado como uno de los productores más influyentes en la historia de la música, quien se convirtió en pionero de su densa estética orquestal conocida como el “muro del sonido“.

La técnica de grabación vio a Spector reuniendo grandes grupos de músicos, a menudo doblando y triplicando los mismos instrumentos, y haciéndolos tocar al unísono. Los conjuntos orquestales de Spector mezclaban guitarras eléctricas y acústicas con cuerdas, metales y percusión que no se usaban tradicionalmente para crear música pop. El resultado fue un sonido más completo y rico que resonó en los equipos de radio y las máquinas de discos, a diferencia de otros géneros lanzados durante ese tiempo.

En 1961, a la edad de 22 años, Spector co-fundó Phillies Records. Durante los siguientes años, el sello lanzaría una serie de sencillos Top 10, todos dirigidos por Phil, incluidos “He a Rebel” de Darlene Love and the Blossoms, “Be My Baby” de The Ronettes y “You’ve Lost That Lovin’ Feelin’” y “Unchained Melody” de The Righteous Brothers.

En 1969, el productor fue invitado por el manager de The Beatles, Allen Klein, para producir el sencillo “Instant Karma” de John Lennon. Debido al éxito de la canción, se le pidió que rescatara el entonces álbum abandonado de The Beatles, Let It Be. Al hacerlo, optó por omitir “Don’t Let Me Down” en favor de “Across the Universe” y también aplicó sobre-grabaciones orquestales y de coro a cuatro pistas. Aunque Paul McCartney estaba enojado por los cambios, Lennon y Harrison finalmente firmaron la versión del álbum de Spector y fue lanzado en 1970 con aclamación universal.

Física y emocionalmente abusivo (de acuerdo a lo declarado por su ex-pareja, Ronnie Spector, miembro de The Ronnettes); Spector fue arrestado y acusado en el 2003 por el asesinato de la actriz Lana Clarkson, quien fue encontrada muerta de un solo disparo dentro de la mansión de Spector en California.

Inicialmente le dijo a un operador del 911: “Creo que acabo de dispararle”, pero luego cambió su historia y afirmó que ella murió de un “suicidio accidental”. Después de un juicio nulo inicial, Spector fue juzgado nuevamente y declarado culpable de asesinato en segundo grado en 2018. Fue sentenciado a 19 años a cadena perpetua.