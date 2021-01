Esto no es un rumor ni un simulacro: HBO ha confirmado que se encuentra trabajando en una serie basada en el aclamado videojuego The Last of Us, y ya ha elegido a su director.

Su nombre es Kantemir Balagov y es el adorado de Cannes en estos momentos, gracias a su trabajo en Beanpole, largometraje que se hizo acreedor a dos premios durante dicha celebración.

Tal y como informa el Hollywood Reporter, el presupuesto aprobado para este proyecto sólo abarca un episodio piloto para que inversionistas y directivos visualicen el potencial que tiene una serie de este tipo.

Sin embargo, que sea piloto no significa que sea barato, ya que la mente maestra detrás de Chernobyl, Craig Mazin, ha sido convocado para desarrollar el guión de The Last of Us que, para su adaptación en la pantalla chica, promete ser un drama con altas dosis de estrés, suspenso y sí, naturalmente, terror.

¿Se imaginan sobre qué personajes ó tangentes se pueda desarrollar? Porque sí, es posible que se centren nuevamente en la historia de Ellie y Joel. Sin embargo, la segunda entrega del videojuego dio para muchísima más historia y el hecho de que se haya confirmado que Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y hasta Naughty Dog formarán parte del súper equipo de producción, nos indica que esto no irá nada más de una ó 4 temporadas: The Last of Us en la pantalla chica llegó para quedarse.