El día inaugural de Joe Biden y Kamala Harris, se está llenando con más y más de los nombres más importantes de la música, los cuales se están sumando a lo que será el inicio de una nueva era de los EE. UU.

Hoy, a través de Rolling Stone, se dio a conocer que New Radicals, la banda de rock y one-hit-wonder de los 90s que lanzó el famoso sencillo “You Get What You Give”, se reunirá por primera vez después de 22 años para formar parte del día en el que Joe Biden y Kamala Harris tomen posición de sus nuevos puestos.

Como es de imaginar, New Radicals tocará su famoso sencillo, el cual fue lanzado en 1999 con su icónico video del centro comercial, justo pocos meses antes de que la banda se disolviera después de su fugaz asenso a la fama.

Además de New Radicals, el día inaugural de Joe Biden y Kamala Harris también contará con actuaciones de Foo Fighters, Bruce Springsteen, Justin Timberlake y Lady Gaga, todas como parte del evento virtual llamado Parade Across America.

Joe Biden y Kamala Harris se convertirán en presidente y vice-presidente de los EE. UU. el próximo 20 de enero de 2021 a las 11:00 am MEX.