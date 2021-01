Sin lugar a dudas, uno de los sitios más especiales, diversos y ricos en cultura e identidad capitalina es el Sistema de Transporte Colectivo Metro, que con sus 12 líneas y 195 estaciones transporta al rededor de 4.6 millones de ciudadanos por día.

Con sus decenas de transbordes, olores y sustancias de dudosa procedencia, vagoneros y hasta uno que otro empujón, el metro de la Ciudad de México es uno de los beneficiarios principales de la cultura del meme pues nos ha regalado innumerables momentos de diversión; y de la misma manera, también ha sido testigo de lamentables tragedias.

El pasado 9 de enero, una Torre de Control del Metro, ubicada en el centro histórico de la ciudad sufrió un incendio que culminó con el fallecimiento de un elemento de la PBI, una veintena de heridos, y 6 líneas del servicio interrumpidas.

Y mientras que la mitad de las estaciones no funcionaban, el Internet hizo lo suyo ofreciendo un compilado con los Greatest Hits del Metro combinados con la canción del intro de Malcom el de En Medio (“Boss Of Me” de They Might Be Giants).

El breve pero pintoresco video ofrece imágenes tales como las inundaciones en metro Pantitlán del 2017 (en donde algunos hicieron su agosto); hasta las fotos apocalípticas de la misma estación, un lunes cualquiera por la mañana (en la antigua normalidad, claro).

Mientras que restablece su servicio con normalidad, disfruta de los mejores momentos del Metro de la CDMX con la canción de Malcom el de En Medio de fondo 😌.