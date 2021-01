En el marco del cumpleaños número 52 de Dave Grohl, el líder de los Foo Fighters decidió aprovechar la invitación a Jimmy Kimmel Live para estrenar dos nuevos tracks provenientes del nuevo disco de la banda.

Presentando el emotivo track “Waiting On a War”, el cuál ofrece una continuidad precisa a “No Son Of Mine” que en en su debut, nos aventó altas dosis de rock con decibeles muy elevados, por primera vez en mucho tiempo los Foo no buscan aferrarse al pasado tan juvenil que les formó como banda, y denotan una madurez sonora propia de su género que se aprecia muchísimo en los acordes de Grohl.

¿Quieren escuchar? Dense por acá esta bonita sesión en vivo:

‘Medicine at Midnight’ saldrá el 5 de febrero y si quieren repasar “No Son Of Mine” pueden hacerlo a continuación con un backup de vocales femeninas que definitivamente, logran dar otro giro a la canción con un toque muy interesante.