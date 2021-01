Justo cuando pensábamos que el 2021 traería consigo un poco de calma luego de todo lo acontecido durante el 2020; el destino nos volvió a tomar por sorpresa después de los hechos del pasado 6 de enero, cuando simpatizantes del aún presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, irrumpieron con violencia en el Capitolio de Washington D.C. a manera de protesta argumentando supuesto fraude electoral.

Previo a lo sucedido, un alto porcentaje de la nación vecina ya desaprobaba la gestión del también empresario de 74 años de edad. En plena víspera navideña, usuarios en Twitter comenzaron un trend que consistía en reemplazar el cameo de Donald Trump en ‘Home Alone 2′ (‘Mi Pobre Angelito 2’), por cualquier cantidad de personajes, incluyendo a Jabba the Hutt y Christopher Plummer.

Internet ha borrado a Donald Trump de Home Alone 2 y el mundo luce un poco mejor. pic.twitter.com/tt5KF2Hu5v — Luis Miguel Cruz (@luigi_atlante) January 12, 2021

La dinámica, que se desata en medio de la inconformidad de los estadounidenses ante la negativa de Trump en aceptar su derrota; atrajo la atención de nada más y nada menos que de Macaulay Culkin, protagonista del filme; quien ha respaldado los comentarios en redes que exigen que el cameo de Trump en la secuela de la película se elimine digitalmente y se reemplace por una versión anterior de sí mismo.

“Petición para reemplazar digitalmente a Trump en ‘Home Alone 2’ con Macaulay Culkin, de 40 años” twitteó una usuaria, a lo que Culkin respondió: “¡Vendido!”.

Sold. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) January 13, 2021

Trump aparece brevemente en ‘Home Alone 2: Lost in New York‘ cuando Culkin, personificado como nuestro héroe Kevin, le pregunta cómo llegar al vestíbulo del Hotel Plaza, que Trump poseía en aquel momento.

En una entrevista con Insider en diciembre de 2020, el director de la película, Chris Columbus, dijo que Trump “se metió en la película con intimidación’‘ al insistir en obtener un papel a cambio de permitir que el rodaje se llevara a cabo en su propiedad.