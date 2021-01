La alerta sanitaria del Coronavirus nos ha colocado en un estado de auto-aislamiento; situación que se ha traducido en algunos cuantos millones de dólares para las plataformas de streaming, servicios que experimentaron su auge definitivo durante el periodo pandémico.

2020 fue el año en el que probablemente vimos todas las series habidas y por haber; y la empresa estadounidense de medición de mercado, datos e información, Nielsen, se dio a la tarea de descubrir cuales fueron los shows más valorados por la audiencia.

Pese a que el 2020 le dio la bienvenida a grandes nuevas temporadas (The Mandalorian, The Witcher, Chilling Adventures of Sabrina, The Umbrella Academy), la ganadora absoluta del corazón del público sigue siendo The Office, la sitcom-mockumentary de Greg Daniels.

Han pasado ya 8 años desde que se emitió el último capítulo de la serie protagonizada por Steve Carell, Jenna Fischer, John Krasinski, Rainn Wilson y Ed Helms, y los espectadores aún no se cansan de todo lo que acontece dentro de las oficinas de Dunder Mifflin. De acuerdo a la información recabada por Nielsen, el año pasado tan solo los estadounidenses reprodujeron 57 mil millones de minutos de The Office.

De cerca le sigue otro clásico de la pantalla chica. Hablamos por supuesto de Grey’s Anatomy, el drama clínico -aún al aire- que el año pasado entregó su temporada número 17; y que desde su estreno en 2005 se ha encargado de llenar nuestros días con amor, intriga y sangre (literalmente hablando) a través de sus más de 350 capítulos.

Algo que llama la atención es que, al menos hasta el 2020, el Top 10 de las series (no originales) más vistas según Nielsen están en Netflix. Recordemos que The Office salió del catálogo de la gran N – en los Estados Unidos– el pasado 31 de diciembre, y ahora está disponible únicamente a través de la plataforma de Peacock.

Esta es la lista de los 10 shows con licencia más vistos del año:

Serie / millones de minutos reproducidos

The Office (57,127) Grey’s Anatomy (39,405) Mentes Criminales (35,414) NCIS (28,134) Schitt’s Creek (23,785) Supernatural (20,336) Shameless (18,218) New Girl (14,545) The Blacklist (14,480) Vampire Diaries (14,091)

La firma anteriormente mencionada analizó también las series originales de Netflix, Amazon Prime Video, Hulu y Disney Plus, y aunque registraron sus propios grandes éxitos, ninguno de ellos se compara con el alcance de The Office o Grey’s Anatomy.

Serie / millones de minutos reproducidos

1. Ozark – 90% (30,462)

2. Lucifer – 79% (18,975)

3. The Crown – 98% (16,275)

4. Tiger King – 90% (15,611)

5. The Mandalorian (14,519)

6. The Umbrella Academy (13,470)

7. The Great British Baking Show (13,279)

8. Un Jefe en pañales: de vuelta a los negocios (12,625)

9. Longmire (11,382)

10. You – 80% (10,965)