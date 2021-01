¡Buenas noticias para los fanáticos de Phoenix! A cuatro años del lanzamiento de Ti Amo (2017), su último esfuerzo de larga duración, la agrupación francesa parece estar avanzando en cuanto a la realización de su próximo material discográfico, séptimo de su carrera, de acuerdo a una publicación en redes sociales.

Recientemente, la agrupación liderada por Thomas Mars publicó un breve video a blanco y negro (filmado por su colega y realizador visual, Guillaume Delaperriere) que muestra al grupo tocando dentro del Musée des Arts Décoratifs en París.

“Año Nuevo, nuevo estudio”, tituló la banda a la publicación. También firmaron con el hashtag #7, casi confirmando que, en efecto, están trabajando en su 7º disco.

Desde Ti Amo, que ofreció canciones como “J-Boy” o su corte homónimo; Phoenix no ha lanzado ninguna pieza inédita salvo el sencillo independiente “Identical”, debutado el verano pasado y que formó parte de la última película de Sofia Coopola, On The Rocks, protagonizada por Bill Murray y Rashida Jones.

Durante el debut de “Identical”, Mars ofreció una breve actualización sobre cómo podría sonar su próximo material:

No hay coherencia y es un poco como nuestro primer disco, tal vez; ‘United’, que tenía canciones que exploraban el heavy metal y después música country. Este es el mismo álbum extraño tipo Frankenstein.

En diciembre de 2019, Motorbass Studio, el estudio en París del fallecido colaborador de Phoenix, Philippe Zdar, confirmó que el vocalista y compañía estaban trabajando allí en su nuevo álbum. Habrá que esperar.