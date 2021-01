Los estudiantes de una universidad en Estambul han empezado a tocar canciones de Metallica en altavoces como parte de su protesta en curso contra un nuevo rector designado por el estado, instalado por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Las objeciones estallaron el pasado lunes (4 de enero) en el campus de la Universidad de Bogazici, una de las principales instituciones académicas del país, después de que el presidente Erdogan nombrara a Melih Bulu como el nuevo rector de la escuela la semana pasada, según Reuters. Bulu es miembro del partido AK, gobernante de Turquía, una organización política conocida en la región por su agenda conservadora y populista. Los estudiantes calificaron el nombramiento de antidemocrático.

Para el miércoles, según informó BloombergQuint, las protestas incluían a estudiantes que transmitían públicamente canciones de Metallica como “Master of Puppets” y “Sad But True” como parte de su resistencia al nuevo canciller. Las melodías se duplicaron para Bulu, quien afirmó en una entrevista reciente ser un “rector que escucha hard rock, a Metallica” y que no quería cambiar la cultura de la universidad.

En una declaración que surgió en redes sociales, los miembros de la facultad de Bogazici calificaron los hechos como “otro caso más de muchas prácticas antidemocráticas en curso desde 2016″. Uniéndose a los estudiantes para oponerse al nombramiento, agregaron:

“No lo aceptamos, ya que claramente viola la libertad académica y la autonomía científica, así como los valores democráticos de nuestra universidad”.

Los instructores también señalaron que Bulu es el primer rector elegido fuera de una universidad desde un golpe militar en Turquía en 1980.