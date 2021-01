¡Buenas noticias para los admiradores de Lana Del Rey! La intérprete neoyorquina ha anunciado el lanzamiento de Chemtrails over the Country Club, séptimo larga duración en su carrera, sucesor de Norman Fucking Rockwell! (2019), y que tras la pandemia del Coronavirus retrasó su debut del 5 de septiembre del 2020 a la recién anunciada fecha: 19 de marzo del 2021.

A través de redes sociales, la artista de 35 años de edad reveló, además del título del álbum, la lista de canciones y el arte del mismo, en donde se le puede ver rodeada de sus amigas en un contexto pin up de la década de los 50. Al respecto, la cantante dijo:

¡También quiero aclarar esto con todo lo que pasó en el año! No, no fue intencionado, estas son mis mejores amigas, ya que lo preguntaron hoy. Como sucede que se trata de mis increíbles amigas y en esta portada, sí, hay personas de color, y eso es todo lo que diré al respecto. Pero gracias. (…) Todas somos una hermosa mezcla de todo, algunas más que otras, lo cual es visible y celebrado en todo lo que hago. En 11 años trabajando, siempre he sido extremadamente inclusiva, sin siquiera intentarlo. Lana Del Rey vía redes sociales.

Chemtrails over the Country es producido por Del Rey en compañía de su colaborador frecuente, Jack Antonoff (Lorde, St. Vincent). Contempla 11 tracks inéditos de los cuales ya se ha adelantado “Let Me Love You Like A Woman” (lanzada en octubre del 2020); y el corte que le da nombre al disco, “Chemtrails over the Country” que además, viene acompañado por un video oficial de corte vintage con un final inesperado. Puedes verlo a continuación.