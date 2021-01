Una serie limitada sobre la legendaria banda de punk Sex Pistols ha sido encargada a FX, según informa Deadline.

La serie de seis episodios se basa en las memorias de Steve Jones del 2018 “Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol”. El ganador del Oscar Danny Boyle dirigirá y producirá la serie, que proviene de los escritores y productores ejecutivos Craig Pearce y Frank Cottrell Boyce.

Titulado “Pistol”, el programa está protagonizado por Toby Wallace como Steve Jones, Anson Boon como John “Johnny Rotten” Lydon, Louis Partridge como Sid Vicious, Jacob Slater como Paul Cook, Fabien Frankel como Glen Matlock, Dylan Llewellyn como Wally Nightingale, Sydney Chandler como Chrissie Hynde, Emma Appleton como Nancy Spungen y Maisie Williams como la icono punk, Jordan.

Imagínate irrumpir en el mundo de ‘The Crown’ y ‘Downton Abbey‘ con tus compañeros de banda y gritar tus canciones y tu furia por todo lo que ellos representan. Este es el momento en que la sociedad y la cultura británicas cambiaron para siempre. Es el punto de detonación de la cultura callejera británica… donde los jóvenes comunes y corrientes subieron al escenario y descargaron su furia y su moda… y todos tenían que mirar y escuchar… y todos los temían o los seguían. Danny Boyle vía Variety

Anclada en las memorias de Jones, “Pistol” se mueve entre las propiedades del consejo de West London; a la notoria sex shop de Vivienne Westwood y Malcolm McLaren en Kings Road; a la controversia internacional que vino con el lanzamiento de Never Mind the Bollocks, que con frecuencia aparece como uno de los álbumes más influyentes de todos los tiempos. Su sencillo “God Save the Queen” fue prohibido por la BBC.