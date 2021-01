En el marco de lo que hubiera sido su quinto aniversario luctuoso, Trent Reznor de Nine Inch Nails interpretó un par de re-versiones a David Bowie el pasado fin de semana para rendir homenaje a la leyenda del rock.

El pasado 9 de enero, el pianista Mike Garson realizó un evento de transmisión en directo llamado A Bowie Celebration: Just For One Day con una variedad de artistas que rindieron homenaje al fallecido músico, quien un 10 de enero, pero de hace 5 años.

Personalidades como Boy George, Billy Corgan de Smashing Pumpkins, Perry Farrell, Peter Frampton, Corey Taylor de Slipknot, Yungblud, Anna Calvi y Duran Duran participaron en el streaming, que originalmente se suponía que tendría lugar en el cumpleaños de Bowie ( 8 de enero), pero se pospuso un día más luego de experimentar algunos problemas logísticos.

Reznor, acompañado por su esposa y compañera de banda en How To Destroy Angels, Mariqueen Maandig; Atticus Ross y Mike Garson (ex tecladista de Bowie y anfitrión del evento), ofreció sus propias versiones de “Fantastic Voyage” (Lodger, 1979) y “Fashion” (Scary Monsters And Super Creeps, 1980).

A principios de semana, Reznor habló cómo escuchaba los discos de Bowie cuando era niño, consolidándolo en su mente como el “mejor arquetipo para alguien quien tiene una voz fantástica y que es una especie de actor, que se hace pasar por una estrella de rock“.

Parecía tener la capacidad de reinventarse a sí mismo de maneras que sentías que se necesitaría mucho coraje para tener éxito, y luego tirarlo a la basura y probar con algo nuevo. Trent Reznor vía Consequence Of Sound.

Recordando cómo Nine Inch Nails abrió más tarde para Bowie en el ‘Outside Tour‘ 1995, Reznor habló sobre cómo llegó a ver a Bowie en persona “y se sintió aterrorizado e intimidado” antes de encontrar “un ser humano real detrás de él que realmente estuvo a la altura de todo lo que proyectabas sobre él ”.