Dave Grohl es, sin duda alguna, uno de los músicos más afortunados del planeta, pues además de liderar a Foo Fighters (una de las bandas de estadio más importantes de los últimos tiempos), el inicio de su carrera lo vio formar parte de Nirvana y del efervescente movimiento grunge, en compañía de Kurt Cobain y Krist Novoselic.

Recientemente, el músico de 51 años edad platicó con la revista Classic Rock (en su versión impresa) sobre la razón detrás a su negativa en tocar clásicos de Nirvana por su cuenta, además de revelar que a veces sueña con que aún pertenece al mítico trío de Aberdeen.

No me sentiría cómodo cantando una canción que Kurt cantó. Me siento perfectamente en casa tocando esas canciones en la batería. Y amo tocarlas con Kirst y Pat junto a otro vocalista.

Aún tengo sueños en los que estoy en Nirvana y aún seguimos siendo una banda. Aún sueño que hay una arena vacía esperando por nosotros para tocar.

Dave Grohl para Classic Rock.