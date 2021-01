Una de las cosas más desafortunadas sobre la pandemia del Coronavirus (después de los fallecimientos y la crisis económica, por supuesto)es que desde hace casi 12 meses no hemos podido disfrutar de un evento multitudinario, siendo los conciertos y festivales unos de los más extrañados. Sin embargo; eso podría llegar pronto a su fin, de acuerdo a una reciente investigación.

Prima-CoV fue el nombre del ensayo clínico realizado por Primavera Sound, la Fundación Lucha contra el Sida y las Enfermedades Infecciosas y el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona en donde se demostró que un concierto SIN sana distancia puede llevarse a cabo, SIEMPRE Y CUANDO ciertas medidas cautelares en torno a la propagación del virus sean acatadas.

La actuación prueba se llevó a cabo el pasado 12 de diciembre en la sala Apolo de Barcelona. Todos los participantes del estudio firmaron un consentimiento informado, tenían entre 18-59 años de edad, no sufrían enfermedades base, no convivían con personas mayores en su domicilio, y no habían sido diagnosticados de COVID en los últimos 14 días.

A todos los participantes se les proporcionó una mascarilla homologada N95 a la entrada. Fue obligatorio llevar la mascarilla durante todo el experimento, pero no se pidió mantener ningún distanciamiento físico durante la estancia en el concierto (con capacidad para 900 personas), donde se permitió cantar y bailar.

En la sala donde se realizó el estudio, se implementaron una serie de medidas de seguridad.

Se delimitó un espacio exterior para fumadores dentro del edificio, con control estricto del número de personas que estaban simultáneamente.

La zona de bar/consumo (con capacidad para 1600 asistentes)se localizó en un área diferenciada y las bebidas se consumían obligatoriamente sólo en este espacio.

Se permitieron bebidas alcohólicas.

A los participantes se les permitía quitarse la mascarilla sólo mientras consumían bebidas.

Se optimizó la ventilación y los flujos de aire en las dos salas interiores y se monitorizó la calidad del aire y la temperatura durante todo el evento.

Resultados

La dinámica consistió en dividir a los asistentes en dos grupos, ya que el número máximo de asistentes permitido por las autoridades sanitarias es de 500 personas. Todos, los 1047 participantes que se hicieron el cribado, tuvieron un resultado negativo en el test de antígeno antes del concierto.

Del total que fueron aleatorizados y que asistieron a la prueba control realizada 8 días después; hubo 463 participantes en la rama experimental y 496 en la rama control (sin acceso al concierto).

En el análisis final (ITT-expuestos), ninguno de los 463 asistentes del grupo experimental se infectó por SARS-CoV-2 ; mientras que en la rama control (sin acceso al concierto) se infectaron 2 de los 496 participantes.

La asistencia a conciertos se había considerado una de las actividades de riesgo elevado en época de COVID-19 y las autoridades sanitarias habían consecuentemente reducido el aforo de los eventos o bien incluso habían cancelado muchos de ellos. Durante décadas, la industria de la cultura y el ocio ha acumulado el conocimiento necesario, la creatividad y la innovación para la planificación e implementación de grandes actividades en festivales y conciertos tanto en Barcelona como en todo el mundo. Los investigadores confían en que estos datos ayudarán a la realización de conciertos seguros durante la época de la COVID-19. ‘Primavera Sound’, ‘Fundación Lucha contra el Sida y las Enfermedades Infecciosas’ y el ‘Hospital Universitari Germans Trias i Pujol’ vía comunicado oficial.