No es secreto que para algunas -muchas- personas, las mascotas pasan a convertirse en parte de la familia; y cuando uno de ellos nos abandona, el dolor puede ser casi tan insoportable como el de perder a un miembro humano del clan.

Recientemente, la cantante pop Miley Cyrus sufrió la partida de su mascota, Mary Jane, una cruza de pit bull que adoptó en 2012, y que murió recientemente a la edad de 10 años luego de una larga batalla contra el cáncer.

“Nuestra conexión fue puramente DIVINA. Un amor incomparable ”, dijo Cyrus con respecto al fallecimiento del cachorro. Para honrar su memoria, la cantante de 27 años de edad compartió “Mary Jane 5EVER“, una canción que, según ella, fue escrita algunos años atrás mientras vivía en su mansión de Malibú; misma que perdió durante los fatales incendios forestales de California en 2019.

El tema fue producido por sus colaboradores frecuentes, Mike WiLL Made-It, Andrew Wyatt (de Miike Snow) y Emile Haynie.

La música es mi medicina. Esta canción gira en torno a la pérdida y la angustia. Lo que estoy experimentando actualmente después del fallecimiento de Mary Jane. MJ fue una verdadera reina. Llevaba su gracia, dignidad y bondad como una corona. Ella nunca será olvidada y la extrañaremos para siempre. Conocerla fue amarla. Ha sido un honor para mí ser su madre y su mejor amiga. Miley Cyrus a través de redes sociales.

Esta no es la primera vez que Miley le escribe una canción a sus mascotas, pues son musas y fuentes regulares de inspiración para ella. En 2015, lanzó un álbum en colaboración con The Flaming Lips llamado Miley Cyrus & Her Dead Petz. Uno de sus temas, “Pablow The Blowfish”, estaba dedicado a su propio pequeño amigo acuático.

En otras noticias, Cyrus recién reveló que su próximo álbum tributo a Metallica contará con Elton John, Chad Smith de Red Hot Chili Peppers y Yo-Yo Ma como invitados especiales. Su más reciente material, Plastic Hearts, lanzado en noviembre pasado, alcanzó recientemente el número uno en las listas de popularidad de rock.