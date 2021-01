¡Buenas noticias para los fanáticos de Kings Of Leon! A 5 años del lanzamiento de su último larga duración, Walls del 2016, el conjunto estadounidense está listo para entregar un nuevo material discográfico. Se titulará When You See Yourself , y estará disponible el próximo 5 de marzo a través de RCA Records.

El disco, octavo en su trayectoria y producido por Markus Dravs (Arcade Fire, Coldplay), fue anunciado por la banda a través de en una camiseta sorpresa que se envió a los fans y reveló la lista de canciones y algunas de las letras del álbum.

La agrupación de Nashville ofreció los primeros esbozos de música nueva por venir desde finales del año pasado, lo que culminó hace una semana con la llegada de una serie de snippets a redes sociales.

ara celebrar la ocasión, Kings Of Leon ha compartido los sencillos “The Bandit” y “100,000 People”, que puedes escuchar a continuación.

De acuerdo a fuentes como NME, todo parece indicar que los títulos que se compartieron recientemente a través de los adelantos no corresponden con los nombres reales de las canciones. Se pensó que las pistas se llamarían “Feel The Way You Do”, “Spin It Like We Can”, “Dancing In Your Head”, etc.

Tracklist ‘When You See Yourself‘

‘When You See Yourself, Are You Far Away’

‘The Bandit’

‘100,000 People’

‘Stormy Weather’

‘A Wave’

‘Golden Restless Age’

‘Time In Disguise’

‘Supermarket’

‘Claire And Eddie’

‘Echoing’

‘Fairytale’