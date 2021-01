Darth Vader de la saga Star Wars es sin duda alguna uno de los villanos más famosos y reconocibles de la historia del cine. Cuando fue presentado por primera vez en Star Wars:A New Hope (1977), poco se sabía sobre su profundamente trágico pasado; pero años más tarde, las precuelas detallarían la caída del joven Anakin Skywalker como el elegido de los Jedi al Lord Sith Darth Vader.

Y pese a que fue manipulado por el Emperador, la verdadera razón por la que Anakin cayó al Lado Oscuro de la fuerza fue el ambiente de masculinidad tóxica en el que fue criado y entrenado por los Jedi; de acuerdo a un nuevo texto publicado por Margaret Lockyer, licenciada en letras inglesas e historia por la Universidad de la Isla del Príncipe Eduardo.

De acuerdo a Lockyer; la masculinidad no significa que toda masculinidad sea tóxica. Se refiere a la expectativa de que los hombres prioricen el estoicismo, la violencia y otros estereotipos de masculinidad.

Estos estereotipos son perjudiciales para hombres y mujeres, así como para la sociedad en su conjunto. La Orden Jedi crió a Anakin en un ambiente saturado de ideales de masculinidad tóxicos, y el resultado fue su drástico cambio de Luz a Oscuridad.

Los Jedi no fomentan intencionalmente la masculinidad tóxica; sin embargo, la promueven dentro de Anakin porque le enseñan a temer todas sus emociones. Teme que si lo encuentran expresando alguna emoción, sea castigado. Esa no es una forma saludable de aprender inteligencia emocional. De hecho, crea sentimientos de aislamiento y desesperación y amplifica las respuestas agresivas e impulsadas por la ira. Esta falta de inteligencia emocional es tanto una causa como un resultado de la masculinidad tóxica, que es el camino que transformó a un Anakin Skywalker sincero y abierto en el enojado e iracundo Darth Vader.

Si los Jedi le hubieran permitido a Anakin expresar emociones desde una corta edad y utilizar mecanismos de afrontamiento saludables, habría estado preparado cuando se sintió abrumado por el amor y la lujuria por Padme durante Star Wars: The Attack of the Clones. Por lo tanto, en lugar de ser precipitado y reservado, podría haber abordado la situación con la cabeza sensata.

Del mismo modo, los Jedi deberían haberle enseñado a lidiar con la ansiedad de separación que tenía por haber sido apartado de su madre. Las visiones que tenía de su muerte y sufrimiento seguirían siendo dolorosas, pero sería capaz de afrontarlas. Además, habría podido buscar ayuda genuina después de su fallecimiento en lugar de aislarse.

Después de no poder detener la muerte de su madre (o incluso tener la capacidad de llorar de manera saludable), Anakin estaba traumatizado y temía que el ciclo de pérdida se repitiera. Por lo tanto, cuando hubo una amenaza para el bienestar de Padme, se dirigió al Emperador y al Lado Oscuro de la Fuerza en busca de ayuda. Se sintió atraído por el Lado Oscuro por su potencial para controlar la vida y la muerte, y fue alejado de los Jedi y del Lado Luminoso por su intencionada falta de apoyo emocional.

Anakin solo pudo derrotar finalmente al Emperador y al Lado Oscuro cuando se liberó de la masculinidad tóxica durante el clímax de Star Wars: The Return of the Jedi. En lugar de reprimir sus sentimientos como le enseñaron, salvó a Luke basándose en un apego surgido de los instintos paternos y el amor familiar.

Anakin mató al Emperador y salvó la vida de Luke, cediendo a sus sentimientos de amor y apego. Cuando finalmente se permitió sentir, superó la masculinidad tóxica que lo atormentó durante toda su vida. Si antes le hubieran permitido sentir sus emociones y no temerlas, Anakin nunca habría caído en el Lado Oscuro.