Uno de los sueños colaborativos para los fanáticos del rock finalmente se hace realidad; luego de que Tom Morello de Rage Against the Machine y Serj Tankian de System of a Down unieran fuerzas en un nuevo cover de “Natural’s Not In It” de Gang of Four. Se trata del primer sencillo que surge de The Problem of Leisure: A Celebration of Andy Gill and Gang of Four .

La canción, que apareció por primera vez en el LP debut de Gang of Four en 1979, Entertainment!, ve a Tankian y Morello amplificando la urgencia nerviosa del sencillo original.

“Fue un verdadero placer trabajar en esta pista con Tom y honrar el legado de Andy y Gang of Four al mismo tiempo”, dijo Tankian.

“Andy Gill fue uno de los pocos artistas en la historia que cambiaron la forma en que se tocan las guitarras”, dijo por su parte Morello a través de un comunicado oficial. Agregó:

Su banda, Gang of Four, fue simplemente incendiaria y completamente innovadora, con la confrontación, desconcertante y sublime interpretación de Andy como líder. Su deconstruido sonido antihéroe de guitarra, y su feroz intelecto poético radical, fueron muy influyentes para mí. Tom Morello vía comunicado oficial.

El álbum tributo mencionado con anterioridad incluirá canciones de los más de 40 años de carrera de Gang of Four, cada una elegida individualmente por los artistas que las interpretaron. Los detalles sobre todos los artistas contribuyentes y una lista completa de canciones estarán disponibles el 14 de enero.

Gill, cofundador de Gang of Four y único miembro vitalicio, murió inesperadamente el pasado 1ro de febrero del 2020. Más tarde se sospechó que fue una de las primeras víctimas europeas del COVID-19.

“A Andy le encantó lo que hicieron Tom y Serj con esta canción, la ferocidad de su ataque y el grito de retroalimentación del motor a reacción“, dijo la viuda de Gill, Catherine Mayer. “Esta fue una pista que a Andy siempre le gustó interpretar. Dijo que su versión capturó brillantemente toda la energía explosiva y bailable que ‘Natural’s Not In It’ puede crear en una actuación en vivo “.

Escucha la re-versión de “Natural’s Not In It”, cortesía de Tom Morello y Serj Tankian, a continuación.