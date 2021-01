Todo parece indicar que la negativa de Christopher Nolan en regresar a las películas de superhéroes ha terminado; luego de que el medio especializado Giant Freaking Robot asegurara que, tras el fracaso de Tenet, el cineasta británico podría re-considerar su sendero creativo.

Tenet, el décimo primer largometraje en su carrera, protagonizado por John David Washington y Robert Pattinson, fue una de las desafortunadas producciones (como ‘Mulan’, por ejemplo) que se quedó atrapada en el limbo comercial derivado de la pandemia del Coronavirus, registrando un pobrísimo desempeño en taquilla haciéndole perder a Warner Bros; su distribuidora, unos $10 millones de dólares.

En vista de lo acontecido, y de acuerdo a la fuente anteriormente citada; Nolan, de 50 años de edad, estaría considerando regresar al cine de superhéroes con nada más y nada menos que Batman, la saga que lo llevara a la cima del éxito tras su extraordinaria re-interpretación del “caballero de la noche”.

Según el sitio, su fuente es la misma que les dio a conocer que Mujer Maravilla 1984 llegaría a HBO Max.

Y es que el cambio de dirección de Christopher Nolan roza lo risible, pues en repetidas ocasiones aseguró que el cine de superhéroes ya no era de su interés. Eso le aseguró a Yahoo! Movies en el 2017.

Quiero decir, veo las películas [de superhéroes]. Disfruto mucho de las películas como cinéfilo en estos días. Pasé 10 años de mi vida lidiando con uno de los personajes más grandes de la ficción popular. Fue un gran honor y un privilegio trabajar con eso, pero hay un momento para transmitirlo a nuevas personas. Christopher Nolan vía Yahoo! Movies.

Así mismo, Giant Freaking Robot confirmó que Nolan no estaría interesado en el hombre murciélago de Zack Snyder (Ben Affleck); y que por supuesto, le gustaría que Christian Bale volviera a ponerse el antifaz. Con respecto a volver a encarnar a Batman, el actor de 46 años de edad dijo en el 2019 durante el Festival de Cine de Toronto.

Chris siempre me había dicho que si teníamos la suerte de poder hacer tres, pararíamos. ‘Vámonos después de eso’, dijo. Luego, cuando inevitablemente vinieron a nosotros y dijeron: ‘¿Qué tal una cuarta película?’, Dije, ‘No. Tenemos que ser fieles al sueño de Chris, que siempre fue, con suerte, hacer una trilogía. No nos estiremos demasiado y nos volvamos demasiado indulgentes y vayamos por una cuarta’ Christian Bale

Sin lugar a dudas, el cierre de la trilogía (The Dark Knight Rises, 2012) que empezara con Batman Begins del 2005, seguida por The Dark Knight (2008); es uno de los más espectaculares que se recuerdan sobre el protector de Gotham; sin embargo, estamos de acuerdo con que una cuarta película no le vendría mal al fandom. Habrá que esperar.