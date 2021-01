Dentro de las muchas buenas noticias con las que arrancó el 2021, existe una bastante mala para aquellos fans tanto de Batman como de DC: Michael Keaton no regresará como el caballero de la noche en la serie ‘Crisis On Infinite Earths’.

Los primeros episodios de este crossover súper especial arrancaron con la mezcla de series como ‘Supergirl‘, ‘Batwoman’ y ‘The Flash‘, mientras que recientemente en estos primeros días de enero, se transmitió la parte de ‘Arrow‘ que dejó muy decepcionada a los fans de DC.

¿La razón? Efectivamente la gigantesca promesa de Michael Keaton apareciendo como Bruce Wayne fue echa a un lado. Tal y como lo reporta el sitio wevegotthiscovered.com, esto porque la cadena televisora, The CW, no logró llegar a un acuerdo prudente con el actor, y por el momento decidieron pausar negociaciones aunque no todas las puertas están cerradas.

Aún se considera a Keaton para interpretar a un Bruce Wayne mucho mayor para el esperado live-action de ‘Batman Beyond’, por lo que los fans del universo DC pueden estar más o menos tranquilos sabiendo que esto podría suceder, aunque al menos en el icónico papel que lo recordamos, sea un rotundo no.