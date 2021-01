¡Buenas noticias para todos los fanáticos de Guns N’ Roses! La longeva agrupación ha compartido su actuación como parte del primer (y probablemente único) Exit 111 Fest que tuvo lugar en el Great Stage Park en Manchester, Tennessee; mismo venue en donde se realiza el festival Bonnaroo.

Aquella jornada de octubre del 2019, Guns N’ Roses compartió escenario con Def Leppard y Lynyrd Skynyrd como actos estelares; y pese a que no se compartió el espectáculo completo, el metraje de 32 minutos ofrece a la banda interpretando el cover de Wings, “Live And Let Die”, “Shadow Of Your Love”, su versión de “Knockin ‘On Heaven’s Door” de Bob Dylan, “Paradise City y su re-imaginación del himno de Soundgarden de los 90, “Black Hole Sun”.

La compilación pro-shot es parte de la serie de videos Not In This Lifetime Collects, que revisa varias actuaciones de la gira Not in This Lifetime … Tour del veterano grupo de rock de 2016 al 2019.

En una entrevista reciente con el podcast No Guitar Is Safe de Guitar Player, Slash habló sobre lo que sintió al volver al escenario con Guns N ‘Roses por primera vez en más de dos décadas; refiriéndose concretamente al concierto inaugural de la banda en abril de 2016 en West Hollywood, California

Ese fue nuestro primer concierto del regreso. Creo que probablemente la última vez que tocamos allí fue en 1985. No creo que siquiera tocáramos allí en 1986. Probablemente fue en el ’85. Fue nuestro primer concierto juntos después de 20 años. Obviamente, teníamos más equipo y más crew que en su día, te lo diré. Y fue ruidoso. Pero fue muy divertido. Fue un momento conmovedor estar parado allí y mirar a la multitud en ese tipo de habitación y tener ese tipo de sentimiento nostálgico. Slash vía Guitar Player.

Guns N ‘Roses se vieron obligados a suspender sus esfuerzos de reunión en curso en 2020, pero están programados para volver a la acción con espectáculos en Australia y Nueva Zelanda en noviembre de 2021.

Not in This Lifetime Tour se convirtió recientemente en la gira No. 3 más taquillera en la historia de Billboard Boxscore. La gira cuenta con los miembros de la formación clásica Slash, McKagan y el cantante Axl Rose, respaldados por el guitarrista Richard Fortus, el baterista Frank Ferrer, el teclista Dizzy Reed, y la segunda tecladista Melissa Reese.