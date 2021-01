Este 2021 ha iniciado con el pie derecho para todos los fans de The xx, ya que hoy, oficialmente podemos hablar del futuro de la banda y de su esperado cuarto disco de estudio.

Bueno, para empezar, y para tener un poco de contexto, recordemos que el año pasado supimos que los tres miembros de The xx estarían trabajando en proyectos solitarios, lo cual se comprobó con el estreno de “Lifetime” por parte de Romy, mientras que Jamie xx hizo lo suyo con el lanzamiento de “idontknow”.

Bien, pues justo hace pocos días, se supo a través de la revista francesa France Inter que The xx tiene planes de lanzar su nuevo disco en 2022.

Esta información se dio a conocer debido a que Jamie xx estrenó en dicha revista un nuevo mixtape con música de The Cure, Freddie Mercury, Talking Heads y más, acompañado de una entrevista la cual menciona que Jamie lanzará un nuevo disco solista en verano de 2021, mientras que The xx hará lo suyo, como dijimos arriba, en 2022.

De confirmarse esta información, estaríamos hablando del primer disco de The xx en cinco años, ya que su última producción discográfica llegó a principios de 2017, con su aclamado álbum I See You.

Mientras tanto, pues a prender las veladoras y a estar muy pendientes de todo lo que ocurra alrededor de The xx, 2022 parece estar muy lejos, pero el tiempo pasa volando.