Finalmente ha concluido el caótico 2020, un año particularmente difícil para toda la sociedad, marcado por la desafortunada pandemia del Coronavirus que, hasta el momento, ha provocado alrededor de 1.85 millones de fallecimientos en el mundo, de los cuales, 127 mil (hasta el día de hoy, 4 de enero) se han registrado en territorio nacional.

En este contexto, el legendario ex-vocalista de The Smiths, Morrissey, se dirigió a todos sus fanáticos en un video que fue grabado en la víspera de Año Nuevo (31 de diciembre) la semana pasada.

Manteniendo su mensaje breve, el británico de 61 años de edad comienza el clip de 23 segundos dirigiéndose a la cámara diciendo:

“Al diablo con el 2020. Al diablo con él”.

Luego, repite “Al diablo con esto” varias veces antes de concluir el mensaje susurrando en su muy enigmático y particular estilo: “Y esto es por el mañana”.

El periodo que recién culminó vio a Morrissey ofrecer tres conciertos de arena, incluidos dos espectáculos en Leeds y Londres en marzo, antes de que el brote de Coronavirus prohibiera los espectáculos en vivo por todo el mundo.

Lanzó su decimotercer álbum de estudio en solitario, I Am Not A Dog On A Chain también durante marzo; y recientemente, fue expulsado de su disquera, BMG, argumentando diferencias creativas y desacuerdos en cuanto al control de su música.