Quizás para muchos no sea sorpresa, pero una reciente encuesta realizada por el medio especializado Movie Web -que recibió 10 mil votos- ha revelado que el legendario Darth Vader es el villano favorito de los fanáticos de Star Wars.

Desde su aparición en A New Hope de 1977, Darth Vader se consolidó no solo como uno de los seres más amenazantes de “una galaxia muy, muy lejana“, sino como uno de los mayores antagonistas de la historia del cine.

Vader se impuso con el 33% de los votos, acaparando un total de 3,422, concediéndole la victoria absoluta. El personaje fue interpretado por el fisico-culturista David Prowse (quien falleció a principios de año); sin embargo, la voz fue prestada por James Earl Jones. En Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi, Sebastian Shaw fue el encargado de darle vida cuando se quita el casco; mientras que el reconocido Hayden Christensen lo hizo en la piel del joven Anakin Skywalker como parte de la trilogía de la precuela antes de aparecer brevemente como un Vader completamente formado al final de Revenge of the Sith.

El Emperador Palpatine quedó en el número dos con el 18% de los votos. En un descenso precipitado desde ahí, quizás la mayor sorpresa fue que el Gran Almirante Thrawn se colocó justo por encima de Darth Maul y Boba Fett, quienes aterrizaron en los lugares cuatro y cinco, respectivamente.

Algunos malos de la trilogía secuela también aterrizaron en la lista. Kylo Ren obtuvo el 3% de los votos, lo suficientemente bueno para el puesto número 9. Snoke quedó detrás de eso con un 2% en el número 12. Por último, el Capitán Phasma, que también obtuvo el 2%, aterrizó en el número 13.

Conoce la lista de los 16 villanos más populares de la saga Star Wars, de acuerdo al conteo de Movie Web a continuación.

1. Darth Vader: 33% (3422)

2. El Emperador Palpatine: 18% (1897)

3. Gran Almirante Thrawn: 6% (636)

4. Darth Maul: 6% (632)

5. Boba Fett: 6% (631)

6. General Grievous: 4% (458)

7. Greedo: 4% (399)

8. Moff Gideon: 4% (381)

9. Kylo Ren: 3% (354)

10. Gran Moff Tarkin: 3% (330)

11. Conde Dooku: 2% (258)

12. Líder Supremo Snoke: 2% (224)

13. Capitana Phasma: 2% (223)

14. Asajj Ventress: 2% (193)

15. Grand Inquisitor: 2% (178)

16. Jabba el Hutt: 2% (158)