Ya eran legendarios, pero 29 grabaciones conformarán la clase de Inducción al Salón de la Fama de los Grammy 2021, incluidas piezas musicales atemporales de Pearl Jam, Beastie Boys, Bruce Springsteen, Journey, The Cars, Peter Gabriel, Stevie Ray Vaughan entre otros.

La Academia de la Grabación incluirá este año el icónico debut de Pearl Jam, Ten, lanzado en 1991. El material ofreció temas destacados como “Alive”, “Even Flow”, “Jeremy” y “Black”, y se encuentra en camino a una certificación de diamante que actualmente presume más de 13 millones de álbumes vendidos, tan solo en los EE. UU.

Otro debut, Licensed to Ill de Beastie Boys, también entrará en el codiciado Grammy Hall. A mediados de la década de los ochenta, el trío neoyorquino se valió de samples clásicos de rock para entregar canciones como “(You Gotta) Fight for Your Right (to Party),” “Brass Monkey,” “No Sleep Till Brooklyn” o “The New Style; álbum que ya ostenta la certificación diamante.

Otros discos que se incluirán este año son Greetings From Asbury Park, N.J. de Bruce Springsteen; So de Peter Gabriel; Texas Flood de Stevie Ray Vaughan and Double Trouble. Los 29 nuevos títulos en el Salón sumarán un total de 1,142 grabaciones.

Estamos orgullosos de anunciar la diversa lista de miembros del Salón de la Fama de los Grammy de este año y de reconocer las grabaciones que han dado forma a nuestra industria e inspiran a los creadores de música del mañana. Tuvieron un impacto significativo en nuestra cultura, y es un honor agregarlos a nuestro distinguido catálogo. Harvey Mason Jr., presidente de la Academia de Grabación.

Cada uno de los destinatarios recibirá un certificado oficial de la Academia de Grabación reconociendo su inducción. La 63a Entrega Anual de los Premios Grammy se llevará a cabo el domingo 31 de enero con una transmisión emitida a través de CBS.