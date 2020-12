Como era de esperarse, a pesar de que Disney+ ya esté disponible en todo el mundo para su descarga y suscripción, el internet no iba simplemente a pagar una anualidad y disfrutar de su catálogo cuando desde tiempos milenarios, lo ha estado haciendo gratis.

Ahora el sitio TorrentFreak, el cual tiene un conteo anual de las series, películas y torrents más descargados en el internet, ha descubierto que como era de esperarse, ‘The Mandalorian’ es la más descargada no solamente del continente americano, sino también europeo y asiático.

Mientras que la serie de Disney desbancó a ‘Game Of Thrones’ del primer lugar (ya que durante años GOT fue la serie más pirateada), ‘The Mandalorian’ también se acompaña de otros títulos como ‘Rick & Morty’, ‘Vikings‘, las series de DC ‘Flash‘ & ‘Arrow‘, el popular proyecto de Amazon, ‘The Boys’ y aunque usted no lo crea, aún en el Top 10, ‘The Walking Dead’.

¡Pero ojo! Mientras que da risa leerlo y demás, justo el sitio TorrentFreak celebra este conteo con un sabor amargo en su release, ya que actualmente los sitios que facilitaron que la gente se pirateara esas series, ahora se encuentran con fuertes demandas de hasta 6 millones de euros.

¡Así que no es la cosa más honorable! Este sí no es el camino.