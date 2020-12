Refiriéndose a la farsa de 1895 del talentoso poeta irlandés Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest: A Trivial Comedy for Serious People, The Importance of Being Morrissey intenta resumir la esencia del emblemático ex-cantante de The Smiths, Morrissey.

Se trata de la pieza documental más reveladora y citable realizada sobre Steven Patrick Morrissey. En él, compara el consumo de carne con el abuso infantil; ataca a la Familia Real y a Tony Blair; responde a las acusaciones de racismo, y habla abiertamente sobre su depresión. También hay excelentes imágenes de conciertos y una selección mixta de fanáticos famosos que explican su fervor por Mozz.

Con entrevistas de famosos fans del cantautor de 61 años de edad como Bono de U2; J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter; Noel Gallagher de Oasis; Chrissie Hynde de The Pretenders y Nancy Sinatra, la vecina de Morrissey, este documental es un regalo excepcional para sus aguerridos seguidores.

Controvertido, enigmático, fotogénico y, sobre todo, un genio musical, el bardo deliciosamente melancólico nunca dejará de llenar estadios y auditorios, incluido el palpitante e icónico Royal Albert Hall, donde Morrissey canta “Suedehead”, “The First of the Gang to Die “,” Cosmic Dancer “con David Bowie, y el inquietante himno de toda una generación, “There Is A Light That Never Goes Out “. Este es Morrissey, el “hombre encantador” con la “espina clavada en el costado”.

Mira a continuación The Importance of Being Morrissey, con subtítulos en español.