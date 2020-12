El pasado día de Navidad, Chino Moreno de Deftones dio un enorme regalo a todos sus fans lanzando una nueva canción de su aclamado proyecto alterno ††† (Crosses), el cual comparte con el productor Shaun Lopez y el bajista Chuck Doom.

Se trata de la canción “The Beginning of the End”, un cover de la banda noventera de eletropop Cause & Effect, misma que se convierte en el primer lanzamiento oficial del trío de witch house en seis años.

La canción da continuidad a la línea dark wave que ††† (Crosses) presentó desde sus primeros lanzamientos, pero en esta ocasión, el sonido se vuelca más al lado electrónico que al orgánico.

Cabe señalar que la nueva canción de ††† (Crosses) llegó como un sencillo aislado y no hay información sobre algún posible disco de estudio de la banda. Aunque eso sí, ¡qué regalazo de Navidad para todos los fans de Deftones!