Era obvio que Pixar no iba a dejar pasar la posibilidad de utilizar una película para almacenar todos los easter eggs y referencias a sus propias películas, como suelen hacerlo para alimentar la fabulosa “Pixar Theory“, en donde se afirma que todas las películas del estudio se conectan entre sí.

Ahora con el estreno de Soul, esto podría confirmarse a mayor escala, y es que sitios como screenrant.com, han hecho análisis de varias referencias que aparecen en la película, apoyados claro del canal de YouTube llamado Flicks And The City.

¿Cómo se conecta todo? Para no hacerles spoilers, existe una escena importantísima en Soul en el que trascendemos a las normas habituales del tiempo y podemos encontrar “todo” en un sólo lugar.

En ese mismo espacio, aparecen diferentes objetos provenientes de absolutamente todas las películas de Pixar, demostrando que, en efecto, todo coexiste en un mismo universo.

¿Y cuáles son esas referencias? ¡Te las dejamos por acá! ¿Alguien quiere pizza? ¡Porque la camioneta de Pizza Planeta está aquí!

Así es, Luxo Jr. Ball, una vez más está en la casa.

Igual y en México no lo recordamos porque en el doblaje decidieron cambiar algo tan sencillo como el código “2319” por un “33-12” (ya saben que los doblajes en México son bien respetuosos y casi no hacen lo que quieren), pero en la versión original de Monsters, Inc., el “Code 2319” era utilizado cuando objetos humanos se cruzaban al mundo de los monstruos.

¿Quieren una mejor explicación? ¡Chequen por acá este video!